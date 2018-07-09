Поліція відкрила провадження через смерть у лікарні учасника бойових дій на Донбасі

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через смерть у лікарні учасника бойових дій на Донбасі Володимира Близнюка. Про це Радіо Свобода повідомили 9 липня в Криворізькому відділенні поліції.

За інформацією з поліції, провадження відкрили за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України з позначкою «раптова смерть». У поліції зазначили, що наразі тіло померлого, який перебував на обліку в лікувальному закладі, направлене на судово-медичну експертизу.

У ніч з 7 на 8 липня у Кривому Розі помер учасник бойовий дій на Донбасі Володимир Близнюк, який раніше оголошував голодування «через недбальство лікарів». За даними рідних, чоловік помер у 16-ій лікарні Кривого Рогу.

Як повідомила Радіо Свобода криворізька волонтерка Юліана Березуцька, активісти звернулися до виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун та народних депутатів з вимогою створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, здійснити детальну перевірку щодо смерті Володимира Близнюка та оприлюднити висновок щодо дій працівників комунального закладу «Криворізька міська лікарня №16».

У 16-й міській лікарні офіційно ситуацію поки не коментують. Радіо Свобода надіслало інформаційний запит головному лікарю закладу Ігорю Криштопі.

Учасник бойових дійна Донбасі криворіжець Володимир Близнюк оголосив голодування 27 червня, коли потрапив на лікування до 16-ї міської лікарні. За заявами колишнього бійця, у закладі йому відмовили в безкоштовному наданні медичних препаратів, видавши лише список ліків, які необхідно було придбати власним коштом. 29 липня на своїй сторінці у Фейцсбуці чоловік повідомив, що припиняє голодування, адже ліки йому вже надані «якимось фондом».

Володимир Близнюк служив у зоні бойових дій на Донбасі в складі 17-ї танкової бригади. Після демобілізації й повернення до Кривого Рогу займався правозахисною діяльністю.