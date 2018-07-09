Росія: суд у Чечні продовжив на півроку арешт правозахисника Тітієва

Російський суд у Чечні продовжив до 22 грудня арешт керівника грозненського відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюба Тітієва, повідомляється на сайті організації.

Наступне засідання по суті призначили на 18 липня.

Як зазначають у «Меморіалі», під час засідання 9 липня адвокат Тітієва подавав клопотання про відвід судді, але його відхилили.

Тим часом, у Москві відбулося кілька одиночних пікетів на підтримку чеченського правозахисника. Як повідомляв голова організації «Меморіал» Олександр Черкасов, двох із протестувальників затримали.

«Олег Орлов та Світлана Ганнушкіна, що стали на Манежній площі із плакатами «Свободу Оюбу Тітієву», були затримані і доставлені у відділок у Китай-Городі. Пікет, що супроводжувався роздачею листівок на чотирьох мовах, тривав менше десяти хвилин», – написав він у Facebook.

Пізніше, близько 16 години, Черкасов повідомив, що активісти – на свободі.

Оюба Тітієва затримали 9 січня. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітіева передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.