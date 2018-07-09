США закликають талібів до мирних переговорів з афганським урядом – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео 9 липня під час неоголошеного візиту до Кабула закликав талібів провести мирні переговори з афганським урядом.

Нині близько 14 тисяч військовослужбовців США розташовані в Афганістані в рамках місії під проводом НАТО, а також проводять антитерористичні операції, спрямовані проти бойовиків угруповань «Ісламська держава» та «Аль-Каїда». Це є чітким свідченням рішучості США, заявив Помпео на прес-конференції з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

«Стратегія надсилає чітке послання «Талібану», що вони не можуть чекати нашого виходу з країни», – наголосив Помпео. Він також повторив запевнення, що Вашингтон готовий взяти участь у прямих переговорах з «Талібаном», але вказав, що мирний процес очолюватимуть самі афганці. «Американська роль матиме важливе значення в цьому, але ми не можемо керувати мирними переговорами», – відзначив держсекретар США.

Візит Помпео до Кабула став його першим відтоді, як екс-очільник ФБР очолив Держдепартамент.