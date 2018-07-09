Суд позбавив звання завербованого Росією українського офіцера 

Суд вирішив позбавити звання «майор» та засудити до 14 років за ґратами колишнього заступника військового комісара, який працював на спецслужби Росії, повідомив прес-центр СБУ 9 липня.

«Співробітники військової контррозвідки СБ України встановили, що майор запасу Збройних Сил України з початком російської агресії у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до РФ. Там він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки», – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, завербований військовий отримав завдання від російського куратора повернутися до України для вербування військовослужбовця ЗСУ.

«Він мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, перелік, структури та дислокацію підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання в районі Маріуполя, стан бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування «Захід», що мають державну таємницю», – вказали в українській спецслужбі.

Чоловік спробував завербувати одного із військових офіцерів. У жовтні 2016 року в селищі Гоща на Рівненщині його затримали оперативники СБУ під час спроби отримати від українського військовослужбовця за грошову винагороду секретні документи з бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування «Захід».

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України. Вирок набрав законної сили.