Наїзд поїзда на людей у Львові: одна людина загинула

У Львові двоє людей потрапили під поїзд Київ-Івано-Франківськ біля станції «Підзамче», повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За повідомленням, унаслідок наїзду на місці інциденту до приїзду медиків загинула жінка 30-35 років, а 33-річний житель Львова був травмований – з закритою черепно-мозковою травмою, переломом правого передпліччя та забоями його госпіталізували.

Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

За даними департаменту, інцидент стався близько 20:30 9 липня на вулиці Бродівській у Львові.

Причини та обставини інциденту з’ясовуються.