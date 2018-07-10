Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО готує реєстр об’єктів у Криму і на Донбасі

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО вирішила підготувати реєстр рухомих і нерухомих пам’яток і об’єктів, розташованих у музейних фондах в анексованому Криму і на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України.

«Серед них (серед переліку першочергових заходів – ред.) – підготовка реєстру рухомих і нерухомих пам’яток і об’єктів України, що є у музейних фондах на тимчасово окупованих територіях України, застосування механізмів і процедур Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройних конфліктів у 1954 році, забезпечення доступності якісної освіти для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зокрема, шляхом розвитку системи дистанційного навчання, а також для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку переміщених навчальних закладів», – зазначили у відомстві.

Повідомляється, що учасники засідання констатували «серйозне погіршення ситуації в галузі освіти і культури на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема, колишній директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова розповіла про реальну загрозу історичної та культурної автентичності Ханського палацу в результаті незаконних реставраційних робіт, що проводить російська влада півострова.

Напередодні в прокуратурі Криму повідомили, що продовжують збір доказів у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами вчинення злочинів в анексованому Криму, зокрема, у сферах діяльності ЮНЕСКО (освіта, наука, культура, свобода ЗМІ та безпека журналістів, релігія і дотримання прав національних меншин).

Російська влада Криму продовжує проводити «першочергові протиаварійні роботи» в Ханському палаці в Бахчисараї. Міністерство культури вважає, що через проведення цих робіт існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

У відомстві заявляли про плани звернутися до низки міжнародних організацій з проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.