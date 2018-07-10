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10 Липень 2018, Київ 15:16
Новини | Міжнародні

Кількість загиблих від повеней в Японії зросла до щонайменше 155

Рятувальники шукають зниклих людей у зруйнованому будинку в місті Кумано, префектура Хіросіма, 9 липня 2018 року

Влада Японії повідомляє, що кількість загиблих внаслідок злив і повеней у країні зросла до щонайменше 155. Раніше повідомляли про 100 загиблих, але кілька десятків людей продовжували вважатися зниклими безвісти.

Повені спричинили зсуви, через які були зруйновані будинки, пошкоджені дороги і лінії електропередач. Без електрики продовжують залишатися тисячі домогосподарств. Особливо сильно постраждала префектура Хіросіма, також багато руйнувань було в префектурах Окаяма і Ехіме.

Зараз дощі припинилися, і рятувальники намагаються екскаваторами розчистити дороги і відновити ЛЕП. Люди поступово почали повертатися до своїх домівок і намагаються їх відновити.

За даними японських метеорологів, опади, що випали останнім часом, утричі перевищили місячну норму.

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