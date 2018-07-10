США не зможуть зупинити іранський експорт нафти – віце-президент Джаганґірі

Віце-президент Ірану Есхак Джаганґірі заявив 10 липня, що Тегеран і далі продаватиме значні обсяги нафти, навіть з огляду на нові санкції США. Він додав, що Вашингтон намагається зупинити також сталеливарну промисловість, експорт міді та порушити роботу портів.

«Ми змусимо американців цього року зрозуміти, що вони не зможуть зупинити іранську реалізацію нафти», – цитує слова Джаганґірі іранське агентство «Фарс».

Експорт нафти є основним джерелом валютних надходжень для Ірану, який є членом картелю ОПЕК.

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що виводить Сполучені Штати з важливої ядерної угоди з Іраном у 2015 році і відновлюватиме санкції. Американські чиновники пізніше повідомили країнам світу, що вони мають припинити купувати іранську нафту, починаючи з листопада. В іншому разі покупці цього товару можуть зазнати американських санкцій.

Тим часом, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон розгляне запити деяких країн про звільнення від нових санкцій, але не уточнив, про які саме країни йдеться. Про це очільник американського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв’ю Sky News Arabia, повідомив Держдепартамент 10 липня.

Європейські держави все ще підтримують ядерну угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на послаблення міжнародних санкцій.