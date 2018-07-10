Мадридський «Реал» підтвердив перехід Кріштіану Роналду до «Ювентуса»

Іспанський футбольний гранд «Реал» (Мадрид) підтвердив, що португалець Кріштіану Роналду залишає королівський клуб і переходить до італійського «Ювентуса», завершивши дев’ятирічний період перебування в складі «вершкових». Про це ввечері 10 липня повідомляє агентство АР та інші джерела.

Нині 33-річний Роналду перебуває у відпустці в Греції після того, як його команда, збірна Португалії, залишила чемпіонат світу. Президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі вилетів у вівторок на зустріч із п’ятиразовим володарем «Золотого м’яча» – нагороди найкращого футболіста планети.

Роналду перейшов до складу мадридців у 2009 році з англійського «Манчестер Юнайтед» і став головним бомбардиром іспанського клубу, забивши 451 голом у 438 матчах. Він допоміг клубові виграти чотири титули Ліги чемпіонів, а також по два рази виграти чемпіонат і кубок Іспанії.