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10 Липень 2018, Київ 19:46
Новини | Суспільство

Мадридський «Реал» підтвердив перехід Кріштіану Роналду до «Ювентуса»

Кріштіану Роналду (в червоній формі) не зміг допомогти своїй збірній краще виступити на чемпіонаті світу

Іспанський футбольний гранд «Реал» (Мадрид) підтвердив, що португалець Кріштіану Роналду залишає королівський клуб і переходить до італійського «Ювентуса», завершивши дев’ятирічний період перебування в складі «вершкових». Про це ввечері 10 липня повідомляє агентство АР та інші джерела.

Нині 33-річний Роналду перебуває у відпустці в Греції після того, як його команда, збірна Португалії, залишила чемпіонат світу. Президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі вилетів у вівторок на зустріч із п’ятиразовим володарем «Золотого м’яча» – нагороди найкращого футболіста планети.

Роналду перейшов до складу мадридців у 2009 році з англійського «Манчестер Юнайтед» і став головним бомбардиром іспанського клубу, забивши 451 голом у 438 матчах. Він допоміг клубові виграти чотири титули Ліги чемпіонів, а також по два рази виграти чемпіонат і кубок Іспанії.

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