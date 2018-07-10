Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018 з футболу

Збірна Франції стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу. Підопічні Дідьє Дешама виявилися сильнішими за команду Бельгії, яку очолює іспанський наставник Роберто Мартінес.

На 51-й хвилині Самюель Умтіті вдало зіграв головою після подачі кутового. Цей гол так і залишився єдиним у грі – 1:0 на користь французів.

У фіналі, який відбудеться 15 червня, французи зіграють із переможцем запланованого на 11 червня протистояння Англія – Хорватія. Бельгійці, попри поразку, також не залишають мундіаль, – вони в матчі за третє місце 14 червня зустрінуться з невдахою другого півфіналу.