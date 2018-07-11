В Японії через сильні дощі загинули щонайменше 176 людей

В Японії внаслідок сильних дощів і повеней загинули щонайменше 176 людей.

Понад 40 людей загинули в місті Курасікі після того, як річка вийшла з берегів і залила житлові райони. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе відвідав це місто в західній частині Японії.

Станом на 11 липня, у притулках у більшості центральної та західної частини Японії залишаються понад 10 тисяч людей.

Рекордний рівень дощу випав на території поблизу Хіросіми протягом минулого тижня, викликавши сильні повені та зсуви.