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11 Липень 2018, Київ 07:58
Новини | Міжнародні

В Японії через сильні дощі загинули щонайменше 176 людей

Наслідки з сильних дощів в місті Кумано, 9 липня 2018 року

В Японії внаслідок сильних дощів і повеней загинули щонайменше 176 людей.

Понад 40 людей загинули в місті Курасікі після того, як річка вийшла з берегів і залила житлові райони. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе відвідав це місто в західній частині Японії.

Місто Курасікі, 9 липня 2018 року
Місто Курасікі, 9 липня 2018 року

Станом на 11 липня, у притулках у більшості центральної та західної частини Японії залишаються понад 10 тисяч людей.

Рекордний рівень дощу випав на території поблизу Хіросіми протягом минулого тижня, викликавши сильні повені та зсуви.

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