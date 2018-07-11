В Ірані сталася ДТП за участі автоцистерни і автобуса, є загиблі

В Ірані в провінції Курдистан загинули щонайменше 11 людей через зіткнення автоцистерни та пасажирського автобуса.

Державне телебачення заявило, що аварія сталася в 400 кілометрах на захід від Тегерана в місті Санандадж.

У twitter PDKI (Демократичної партії іранського Курдистану), що базується в Парижі, опублікували, як вказується, відео про наслідки аварії. Згідно з цими даними, 20-30 людей загинули в результаті аварії.

Наразі точні дані про кількість жертв не можуть бути підтверджені з інших джерел.

Влада заявляє, що гальма автоцистерни не спрацювали, вона врізалася в автобус біля автостанції, обидва транспортні засоби загорілися.

За даними ЮНІСЕФ, частка дорожньо-транспортних пригод в Ірані в 20 разів перевищує світовий показник, що є наслідком поганих доріг і слабкої дорожньої поліції.