Прокуратура розслідує побиття поліцейським чоловіка в київському метро

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій через побиття людини на станції метро «Контрактова площа».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, провадження відкрили за статтею «перевищення влади або службових повноважень».

За попередніми даними прокуратури, на пероні станції метро «Контрактова площа» 23-річний поліцейський, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував щодо чоловіка заходи фізичного впливу та спецзасоби.

10 липня у Facebook опублікували відео випадкового свідка, на якому видно, як поліцейський на станції «Контрактова площа» б’є кийком чоловіка. Також після цього у поліції розпочали службову перевірку.