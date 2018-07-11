В анексованому Криму помер онук Брежнєва

Онук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва помер в анексованому Росією Криму, повідомляє російська державна агенція новин ТАСС.

За повідомленням, Андрій Брежнєв помер у Севастополі від інфаркту на 58-му році життя.

За даними ТАСС, цю інформацію підтвердив голова кримського відділення російської партії «Родіна» Костянтин Книрик.

На сторінці Андрія Брежнєва у Facebook на даний момент відображається напис «Пам’ятаємо».

За даними з відкритих джерел, під час своєї політичної кар’єри Андрій Брежнєв неодноразово висувався як кандидат у Держдуму Росії. Крім того, він балотувався в губернатори Свердловської і Тульської областей, а також претендував на посаду віце-мера Москви.

У 2004-2014 роках Брежнєв був членом КПРФ. З 2016 року був членом партії «Родіна», останнім часом жив у Севастополі.