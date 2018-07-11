У Кам’янському невідомі підпалили приміщення газети, яку раніше мінували

У Кам’янському відкрили провадження через пожежу в редакції місцевої газети «Событие», повідомили Радіо Свобода 11 липня у міському відділі поліції.

За даними речниці відділу поліції Олени Тимченко, провадження відкрили за частиною 2 статті 347-1 Кримінального кодексу України («умисне знищення або пошкодження майна журналіста, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки»). Стаття передбачає покарання від 6 до 15 років позбавлення волі.

Як розповіла Радіо Свобода речниця, інцидент стався ввечері 10 липня, коли в офісі редакції вже нікого не було, а в самій великій будівлі, де розташовані офіси, працював лише один магазин і турфірма.

За свідченнями очевидців, займанню передував хлопок, однак на місці події вибутехніки залишків вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Наразі як одну з версій розглядають підпал шляхом використання парів пально-мастильних матеріалів, але остаточну причину пожежі встановить експертиза.

«Триває слідство, опитують очевидців, свідків, оглядають територію щодо наявності відео фіксації, будуть призначені експертизи, говорити про версії поки зарано», – сказала Олена Тимченко.

За інформацією поліції, через пожежу постраждала частина приміщення, меблі й оргтехніка редакції.

Це не перший інцидент, пов'язаний з газетою. Раніше, у ніч на 31 грудня 2016 року редакція «События» повідомила про виявлену спробу замінування її будівлі. На ґанку газети тоді виявили коробку з гранатами, які були зв’язані дротом. За висновками працівників вибухотехнічної служби, конструкція складалась із бойових пристроїв – семи бойових гранат і РПГ-18. Конструкція була розібрана, і всі її складові вилучені. Поліція відкрила кримінальне провадження.