Українські школярі здобули шість медалей на Міжнародній математичній олімпіаді

Українська команда стала четвертою на Міжнародній математичній олімпіаді, яка завершується в Румунії, а всі шестеро її учасників вибороли медалі – чотири золотих і дві срібних. Найкращий в історії виступів України на цій олімпіаді результат здобули Нгок Тхай Схон Нго, Ілля Коваль, Федір Юдін, Роман Сарапін, Арсеній Ніколаєв та Аліна Гарбузова, колектив очолював професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов.

Першу призову трійку команд склали представники США, Росії та Китаю. Ці країни вважаються незмінними лідерами у математичних змаганнях.

Досі найкращим результатом України на Міжнародній математичній олімпіаді було шосте місце, здобуте в 2014, 2007 і 1997 роках.