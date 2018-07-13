Апеляційний суд вирішив не змінювати покарання для антимайданівця «Топаза»

Апеляційний суд Харківської області залишив в силі рішення, яким антимайданівцю Гнатові Кромському (позивний «Топаз») призначили покарання у вигляді восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє UA: Харків.

Захист Кромського просив скасувати вирок суду першої інстанції і почати новий розгляд справи, прокуратура вимагала для підсудного суворішого покарання – ув’язнення терміном на 15 років.

Адвокати Кромського повідомим про намір оскаржувати рішення апеляційного суду.

У січні Київський райсуд Харкова присудив Гнатові Кромському вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Топаза» затримали 28 березня 2015 року у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року.

Наступного дня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту, але у квітні він зламав електронний браслет і пішов з дому. Того ж місяця «Топаза» оголосили у розшук. У грудні 2015 року Кромського затримали при спробі перетину українсько-російського кордону у Харківській області.

Кромський також був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві у грудні 2013 року. Став відомим за позивним «Топаз» після появи в інтернеті відео, знятого в таборі Антимайдану. Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають «тітушки» і він кричить Кромському, який його супроводжує: «Топазе, дай команду!».