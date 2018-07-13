Понад 130 людей загинули в Пакистані внаслідок двох вибухів

Щонайменше 133 людей загинули, понад 230 поранені 13 липня в Пакистані, де після арешту усунутого прем’єр-міністра Наваза Шаріфа посилилася напруженість.

Пакистанські поліцейські заявили, що смертник підірвав вибуховий пристрій поблизу колони демонстрантів біля міста Кветта на південному заході Пакистану, столиці провінції Белуджистан. Внаслідок цього інциденту, найбільш кривавого в Пакистані, загинули щонайменше 128 людей, включно із кандидатом на виборах парламенту 25 липня Сіраджем Райсані. Також у цьому нападі були поранені щонайменше 200 людей. Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Ісламська держава».

Раніше цього ж дня п’ятеро людей загинули та щонайменше 32 були поранені в результаті вибуху, спрямованого проти іншого кандидата. Ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.

Наваз Шаріф був заарештований у місті Лахор на сході країни після повернення з Лондона. Перед тим він був засуджений до 10-річного тюремного ув’язнення за звинуваченнями в корупції. Його супроводжував його дочка Мар’ям. У Лондоні в час оголошення вироку Шаріф і дочка провідували тяжко хвору дружину політика. Мар’ям, яку засудили до семи років ув’язнення, також була заарештована.