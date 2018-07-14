Суд у Греції схвалив видачу хакера-росіянина до Франції, Москва протестує

Суд у Греції схвалив запит Франції про видачу підозрюваного в кіберзлочинах росіянина, якого також розшукують США і сама Росія, Москва пригрозила заходами у відповідь.

Суд у місті Салоніки вирішив 13 липня видати саме Франції підозрюваного в шахрайствах із біткойнами 38-річного Олександра Винника, якого арештували у Греції минулого року за ордером, виданим США.

У Франції Винника звинувачують у кіберзлочинах, відмиванні грошей, членстві у злочинній організації і вимаганні.

Після рішення суду в Росії пригрозили неуточненими заходами у відповідь. Згадавши про «недружнє» рішення Афін кілька днів тому видворити кількох російських дипломатів і заборонити в’їзд кільком іншим, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що рішенням щодо Винника «грецька влада продовжує погіршувати ситуацію» у двосторонніх відносинах. «Очевидно, що такі дії не можуть ігноруватися російською стороною», – мовиться в заяві.

Раніше Верховний суд Греції вже схвалив був видачу Винника до США – там його звинувачують у відмиванні мільярдів доларів завдяки використанню біткойнів.

Остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Греції, вивчивши всі три запити про екстрадицію – з Франції, США і Росії.

Сам Винник відкидає всі звинувачення в незаконних діях. Він залишається під вартою у Греції, доки не буде остаточного рішення про його екстрадицію.