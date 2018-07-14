Українські військові розповіли про бойові дії і поранених на Донбасі

Українські військові повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом попереднього дня, 13 липня, і початку нинішнього і яких жертв зазнали за цей час українські війська.

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, вранці поінформували, що за минулу добу противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі два рази з важкого озброєння, внаслідок чого було поранено двох українських військових.

За повідомленням, російські гібридні сили порушували режим припинення вогню по всій лінії зіткнення, застосовувавши гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках – заборонене мінськими домовленостями озброєння. Найбільше обстрілів було на маріупольському напрямку, саме там і були поранені двоє військових.

Уже за ніч і ранок 14 липня українські військові нарахували чотири порушення режиму припинення вогню противником.

Пізніше на брифінгу в Міністерстві оборони України підтвердили дані за п’ятницю і додали, що «підрозділи Об’єднаних сил впевнено ведуть оборону» і того дня «шість разів адекватно придушували ворожу вогневу активність, застосовуючи виключно штатне піхотне озброєння». Станом на полуденний час і від півночі 14 липня військові зафіксували вже п’ять прицільних обстрілів із боку противника.

«Від початку поточної доби втрат серед наших військовослужбовців внаслідок бойових дій немає», – заявив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що за попередню добу було чотири порушення перемир’я з боку Збройних сил України. В аналогічному угрупованні «ЛНР» на частині Луганщини заявили про два обстріли позицій їхніх бойовиків українськими силовиками минулої доби.

Про втрати обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.