На Рівненщині горіла пам’ятка оборонної архітектури 16-го століття – Луцька брама в Дубні

У місті Дубні на Рівненщині горіла пам’ятка оборонної архітектури 16-го століття – Луцька брама, але вона встояла, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько першої ночі. Горів 3-й поверх будівлі, який вважається аварійним – доступ туди закритий. Пожежу локалізували після першої ночі і повністю ліквідували о пів на дев’яту ранку.

Директор Державного історико-культурного заповідника міста Дубна Леонід Кічатий повідомив Радіо Свобода, що постраждали лише аварійні дерев’яні конструкції верхнього поверху, які підлягали заміні. Він припускає, що до приміщення могли дістатися хулігани або безхатченки.

Кілька місяців тому Рівненська обласна рада віддала будівлю Луцької брами в Дубні в довгострокову оренду на 49 років Рівненській єпархії УПЦ КП, адже поряд із пам’яткою розташована ще одна – колишній монастир бернардинів, у якому нині діє православний монастир.

Нині священнослужителі разом із керівництвом заповідника шукають ресурси для завершення реставрації будівлі.

Упродовж десятків років міська рада й державний історико-культурний заповідник сперечалися в судах за право користування Луцькою брамою та ще 14 історичними об’єктами міста Дубна. У цей час самі об’єкти занепадали. Нині власником старовинної будівлі є Рівненська обласна рада, а її балансоутримувачем – заповідник.

Луцька брама в Дубні була споруджена у 1623 році на кошти князя Владислава Заславського і сполучалася із замком підземними ходами. На першому поверсі раніше існувала арка – в’їзд до міста.

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