У Франції відсвяткували Національне свято парадом у столиці

Франція святкує 14 липня своє Національне свято – головне державне свято країни, більше відоме за її межами як «день взяття Бастилії».

Найбільше святкування традиційно влаштували у столиці Парижі – пишний і яскравий військовий парад на широкому бульварі Єлисейські поля, який відкрив президент країни Емманюель Макрон.

У двогодинному спектаклі, за яким спостерігали тисячі людей, узяли участь майже 4 тисячі 300 військових, 220 машин, 250 коней, 64 літаки і 30 вертольотів. Щоб засвідчити «братерство по зброї», в параді також узяли участь іспанські жандарми, бельгійські бронемашини і німецький військово-транспортний літак.

Напередодні параду, що сприймається як свято силовиків, Макро підписав новий військовий бюджет, що передбачає збільшення видатків на оборону до 2 відсотків від валового внутрішнього продукту, як вимагають норми НАТО.

Спостерігачі звернули увагу на два моменти параду, коли в одному випадку зіштовхнулися і впали двоє мотоциклістів, які демонстрували фігурне водіння на бруківці площі Згоди на початку бульвару (вони швидко встали і продовжили рух під оплески), а в іншому один із літаків із авіагрупи, що мала смугами диму зобразити синьо-біло-червоний прапор Франції – по три смуги кожного кольору, – пустив замість синьої смуги червоний дим (Військово-повітряні сили визнали свою помилку).

Цей парад у Парижі з нагоди Національного свята Франції є найдавнішим традиційним регулярним військовим парадом у світі і проводиться з 1880 року практично щороку, з ліченими винятками.

Французи сподіваються продовжити святкування до пізнього вечора в неділю, особливо якщо їхня збірна з футболу переможе в фіналі Чемпіонату світу команду Хорватії і стане чемпіоном. Посилене патрулювання протягом обох вихідних несуть 110 тисяч працівників поліції й інших силових структур, щоб убезпечити країну від можливих терактів – як то сталося 2016 року, коли в день свята нападник в’їхав вантажівкою в юрбу святкувальників у Ніцці, вбивши 86 із них.

Серед особливих заходів безпеки на ці дні – обмеження на продаж алкоголю і пального чи посилені перевірки документів.

Національне свято Франції, як воно офіційно зветься, а поза межами країни більше відоме як «день взяття Бастилії», вшановує річницю двох подій: штурму революціонерами королівської фортеці і тюрми Бастилії в Парижі 14 липня 1789 року, що символізує кінець абсолютизму у країні, і першу річницю цього штурму, яку відсвяткували 14 липня 1790 року як Свято федерації – воно стало символом національної єдності Франції.