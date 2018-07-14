Армія Ізраїлю повідомила про наймасовіший денний удар у Смузі Гази з 2014 року

Армія Ізраїлю повідомила, що здійснила повітряні удари по цілях екстремістського руху «Хамас» у Смузі Гази, що стали наймасовішими ударами в денний час на цій частині палестинських територій від часу конфлікту в регіоні влітку 2014 року.

За повідомленням, цілями ударів стали табори навчання веденню міського бою, склад озброєнь, навчальні комплекси, командні центри, офіси, пов’язані з екстремістами, тощо.

Зокрема, останній наразі з цих ударів, третій за день, вразив близько 40 цілей, серед яких тунелі, комплекси виробництва озброєнь і штаб батальйону «Хамасу», сказав речник військових.

Удари були здійснений у відповідь на «різноманітні терористичні акти, влаштовані терористичною організацією «Хамас», що мали за цілі цивільних мешканців Ізраїлю і порушили суверенітет Ізраїлю», заявили військові.

Удари стали відповіддю на ракетні і мінометні обстріли бойовиками «Хамасу» території півдня Ізраїлю – по ній у ніч на суботу і вранці були випущені десятки ракет і мін. Крім таких обстрілів, бойовики «Хамасу» останнім часом регулярно запускає через кордон до Ізраїлю повітряні кулі і змії з запалювальними пристроями, що спричиняють значні пожежі.

Повідомлень про жертви чи значні руйнування не було з обох сторін. Ізраїль наголошує, що цілить саме по воєнних об’єктах, і попереджав мешканців Смуги Гази, щоб вони трималися щодалі від цих об’єктів. Бойовики зазвичай теж дослухаються до цих попереджень.

Рух «Хамас», який від 2007 року утримує захоплену ним силою владу у Смузі Гази, визнав свої обстріли, але заявив, що їхня мета – відвадити Ізраїль від нових ударів.

Ізраїль заявляє, що не зацікавлений знову вплутуватися в якийсь значний конфлікт, але не потерпить намагань бойовиків «Хамасу» прорватися через кордон і його кампанії руйнування прикордонних населених пунктів Ізраїлю своїми обстрілами і запалювальними пристроями.

Причиною нового спалаху напруженості стали події 13 липня – тоді палестинці зі Смуги Гази зібралися на традиційний протягом останніх місяців масовий п’ятничний протест зі спробами прорватися через прикордонний паркан. Того дня ізраїльтяни застрелили 15-річного палестинця, який намагався перелізти через нього, ще один, 20-літній, помер від поранень у суботу; також вибухом гранати був легко поранений ізраїльський військовий.

Від часу початку прикордонних протестів у Смузі Гази і сутичок унаслідок них, що почалися 30 березня, загинув уже принаймні 141 палестинець.