На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 14 липня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, одного разу, поблизу Широкиного, застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння – 120-міліметровий міномет.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 14 липня не повідомляли, в угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі Докучаєвська після 17:00.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.