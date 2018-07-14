Цікаво було б зіграти когось, хто потрібен Путіну – актор Ерік Робертс

Голлівудському актору Еріку Робертсу було б цікаво зіграти в фільмі про сучасне життя в Україні, зокрема про відносини з Росією. Як він заявив під час спілкування із журналістами в Одесі 14 липня, його б зацікавила можливість зігріти когось, хто потрібний президенту Росії Володимиру Путіну.

«Важливими сьогодні є відносини між Україною і Росією. І я би хотів зіграти когось, хто має до цього стосунок. Я би хотів зіграти когось, хто потрібний Путіну. Когось, хто організує зустрічі для нього. Це мав би бути фільм на кшталт «Три дні Кондора», – заявив Робертс, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. («Три дні Кондора» – шпигунський трилер 1975 року про протистояння Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу – ред.)

Персона Володимира Путіна захоплює актора, який вважає його найкращим світовим лідером на сьогодні. І важливим є навіть не те, скільки в нього грошей, наголошує Робертс, а його шлях до його нинішнього місця.

«Все, що відбувається, це не про почуття Путіна і не про почуття українців – це про гроші. Саме за гроші можна придбати владу і свободу», – заявив актор. Також під час зустрічі із журналістами Робертс наголошував, що грати «поганих хлопців» йому взагалі цікавіше. «У них кращий одяг, більш гарні жінки і вони вмирають в кінці», – пожартував він, відповідаючи на інше запитання про свої акторські вподобання.

Робертс приїхав до чорноморського міста для участі в Одеському міжнародному кінофестивалі, де він провів майстер-клас. У день свого приїзду він також привітав із днем народження українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже понад два місяці, вимагаючи від Володимира Путіна звільнити українських політичних в’язнів.