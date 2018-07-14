У Києві розпочалася акція на підтримку «Стіни пам’яті»

У Києві 14 липня капелани, волонтери, митці та учасники бойових дій на сході України провели акцію на підтримку «Стіни пам’яті», розміщеної на стіні Михайлвського монастиря. У рамках акції відеоролики з проханням підтримати цей проект записали режисер Ахтем Сейтаблаєв, музикант, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома) та інші, серед яких матері загиблих воїнів.

Також волонтери розпочали збір коштів, щоб поруч зі Стіною встановити електронне обладнання, на якому можна дізнатись про кожного загиблого, про основні віхи нинішньої війни та про історію місця, де розташована Стіна.

«Стіна пам’яті – це волонтерський проект, на який держава не витратила жодної гривні. Її поява – це воля народу України, тієї його частини, яка душу й тіло кладе за Соборну Незалежну Україну. На сьогодні ми зібрали більш як половину коштів, необхідних для встановлення і функціонування електронного монітора біля Стіни, з інформацією про нинішню війну, про загиблих українських воїнів», – розповів Радіо Свобода волонтер-пошуковик (пошук загиблих бійців), координатор проектів «Стіна пам’яті», «Блокпост пам’яті» Павло Нетьосов.

Він також повідомив, що 29 серпня, коли біля Стіни відбудеться міжконфесійний молебень у пам’ять про загиблих захисників України, на монастирській стіні встановлять чотири нові секції з іменами і короткими даними загиблих на сході бійців (період кінець 2016 – початок 2018 року). На сьогодні на Стіні пам’яті можна побачити портрети та короткі біографічні дані учасників бойових дій на сході, загиблих у 2014 – на початку 2016 року.

Також читайте: Матері загиблих воїнів: як жити далі?

Підтримку проекту надають, серед інших, капелани, благодійна організація «ELEOS-Україна» і департамент цивільно-військового співробітництва міністерства оборони України.