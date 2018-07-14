Офіційно: дипломати підтвердили смерть українця на турецькому курорті Аланія

Українські дипломати в Туреччині підтвердили факт смерті 57-річного громадянина України Андрія Сови, який зазнав травми під час конфлікту, що стався 7 липня на курорті Аланія.

«Висловлюємо співчуття родині гр. А.Сови, який сьогодні помер в лікарні м.Аланія. Наш консул надає необхідного сприяння щодо транспортування тіла до України. Ведеться слідство, ситуація перебуває на особливому контролі», – вказано в Twitter-акаунті посольства України в Туреччині.

«За цих півроку в Туреччині зафіксовано низку трагічних випадків з українцями,у т.ч. 28 летальних.Частина з ним трапилися через надмірне вживання алкоголю. При виявленні алкоголю в крові страхові не покривають жодних витрат. Обираймо здоровий та безпроблемний відпочинок без алкоголю!» – також вказують українські дипломати.

Як повідомляла агенція «Інтерфакс-Україна», 7 липня 2018 року 57-річний житель Запоріжжя зазнав тяжких травм унаслідок того, що на території готелю Ganita holiday village в Аланіїя його побив громадянин Росії. Запоріжець у непритомному стані був госпіталізований до реанімації місцевої лікарні, де перебував у комі.

За наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом із Росії виник під час перегляду матчу чемпіонату світу з футболу Хорватія – Росія.