Президент Ірану: США «все більш ізольовані» через санкції

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Сполучені Штати «все більш ізольовані» через запроваджувані проти Тегерана санкції. Виступаючи на засіданні уряду, що демонструвалося в телеефірі 14 липня, Роугані заявив, що Іран обрав шлях «наполегливості та стійкості».

«Незаконна логіка Сполучених Штатів не підтримується жодними міжнародними організаціями», – стверджує президент Ірану.

У травні американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди 2015 року між Іраном та провідними світовими державами, які гарантували обмеження міжнародних санкцій в обмін на контроль за ядерною програмою Тегерана. Рішення США боляче вдарило по іранській економіці, оскільки багато закордонних фірм залишили країну після рішення Трампа.

Іранська валюта втратила близько половини своєї вартості проти долара США за останні дев’ять місяців.