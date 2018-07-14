Путін та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Президент Росії Володимир Путін обговорив ситуацію в Сирії з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у телефонній розмові 14 липня, заявив Кремль.

«Особливу увагу було приділено спільним зусиллям, спрямованим на врегулювання кризи в Сирії на основі резолюцій Ради безпеки ООН та угод, досягнутих у Астанинському форматі», – сказано в повідомленні.

Процитоване Reuters джерело в адміністрації президента Ердогана вказало, що турецький лідер заявив Путіну, що уникнення «негативного розвитку» ситуації в сирійській північно-західній провінції Ідліб є важливим для заохочення повстанських груп до участі в нараді в Астані, запланованій на останні два дні липня.

Президент Ердоган також висловив стурбованість долею цивільних у районі Дераа в південно-західній Сирії, над яким сили Асада встановили остаточний контроль 12 липняю

Росія, Туреччина та Іран глибоко задіяні в семирічному сирійському конфлікті та водночас підтримують мирні переговори в столиці Казахстану, Астані.

З допомогою Росії та Ірану президент Башар Асад відновив контроль над більшою частиною Сирії, проте антиурядові повстанці все ще контролюють значні території в провінції Ідліб, а курдські підрозділи – великі території на північному сході та сході Сирії.