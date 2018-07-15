Twitter заблокував 2 акаунти через звинувачення у зв'язках з російською розвідкою

Twitter призупинив роботу двох облікових записів, пов'язаних з 12 «російськими шпигунами», на яких поскаржився спеціальний радник Роберт Мюллер, що досліджував втручання у американські президентські вибори в 2016 році.

14 липня адміністрація соцмережі заявила, що призупинила облікові записи @DCLeaks_ та @ Guccifer_2 , які були названі в обвинувальному висновку, оприлюдненому 13 липня Міністерством юстиції США. Прес-секретар Twitter повідомив, що «роботу облікових записів призупинено через підключення до мережі акаунтів, які раніше були заблоковані за порушення наших правил».

Суд в США поклав відповідальність за витік інформації на 12 представників військової розвідки Росії під час президентської кампанії 2016 року.

Згідно із обвинувальним висновком, офіцери «вдавалися до постійних зусиль, щоб зламати комп'ютерні мережі Комітету кампанії Демократичного Конгресу, Демократичного національного комітету та президентської кампанії Гілларі Клінтон».

У цьому документі російські спецслужби також звинувачуються у реєстрації веб-сайту DCLeaks і запуску сторінок на Facebook та Twitter, стверджуючи, що вони були «американськими хактивістами».

Кремль звинувачення у втручаннях у вибори в США заперечує.