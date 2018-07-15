На російсько-фінському кордоні затримали трьох людей з плакатом «Свободу політв’язням» – активісти

На кордоні Росії та Фінляндії 15 липня російські силовики затримали активистів «Відкритої Росії» Євгенія Литвинова, Петра Трофімова та Світлану Уткину, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Телеграм-каналі руху.

За інформацією активістів, у затриманих вилучено банер «Свободу політв’язням», який ті планували розгорнути у Гельсінкі 16 липня під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляється, активістів затримали близько третьої години ночі, банер та інші плакати забрали на експертизу.

На момент публікації немає коментарів Прикордонної служби РФ щодо інциденту.

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзями «колись».

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі щодо Криму притримуватиметься загальної позиції НАТО щодо невизнання незаконної анексії українського півострова.