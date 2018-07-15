В ЗСУ немає втрат на Донбасі впродовж дня, бойовики стріляли 5 разів – штаб

Підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню в денні години 15 липня – від сьомої ранку і до 18-ї години. Як повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, в результаті цих обстрілів серед військових Збройних сил України втрат немає.

«Важке озброєння ворог не застосовував. Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Світлодарськ, Піски», – уточнили українські військові в повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 15 липня не повідомляли, водночас звинуватили українських військових у трьох випадках порушення режиму тиші попередньої доби. В угрупованні «ДНР» стверджують, що ЗСУ напередодні ввечері обстріляли Докучаєвськ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.