Вімблдон-2018: серб Джокович учетверте виграв титул

У фінальному матчі головного тенісного змагання на трав’яних кортах – Вімблдонському турнірі – серб Новак Джокович у трьох сетах обіграв південноафриканця Кевіна Андерсона з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 і виграв четвертий титул у Лондоні.

До цього в скарбничці Джоковича були 3 трофеї завдяки перемогам у 2011, 2014 і 2015 роках.

31-річному Джоковичу не давалися великі перемоги більш ніж два роки через травму ліктя. Водночас 32-річний Андерсон на Вімблдоні ніколи не перемагав.

У змаганні серед жінок в Лондоні 14 липня німкеня Анжеліка Кербер перемогла американську зірку Серену Вільямс, вперше здобувши титул Вімблдона.