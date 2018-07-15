Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Липень 2018, Київ 19:27
Новини | Міжнародні

Вімблдон-2018: серб Джокович учетверте виграв титул

Новак Джокович святкує перемогу на Вімблдоні, Лондон, Велика Британія, 15 липня 2018 року

У фінальному матчі головного тенісного змагання на трав’яних кортах – Вімблдонському турнірі – серб Новак Джокович у трьох сетах обіграв південноафриканця Кевіна Андерсона з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 і виграв четвертий титул у Лондоні.

До цього в скарбничці Джоковича були 3 трофеї завдяки перемогам у 2011, 2014 і 2015 роках.

31-річному Джоковичу не давалися великі перемоги більш ніж два роки через травму ліктя. Водночас 32-річний Андерсон на Вімблдоні ніколи не перемагав.

У змаганні серед жінок в Лондоні 14 липня німкеня Анжеліка Кербер перемогла американську зірку Серену Вільямс, вперше здобувши титул Вімблдона.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG