Четверо іноземців постраждали в аварії на Львівщині – поліція

Четверо іноземних громадян зазнали травм в результаті автомобільної аварії на Львівщині. Як йдеться в повідомленні поліції, серед постраждалих є неповнолітня – 17-річна дівчина.

Згідно з повідомленням, аварія сталася вдень на дорозі Тухля – Славське у Сколівському районі. За даними поліції, 38-річний водій-іноземець не впорався з керуванням, внаслідок чого авто з’їхало з мосту в кювет і перекинулося. Усі потерпілі госпіталізовані, їхні діагнози встановлюють медики.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.