З понеділка в Україні дощитиме у більшості областей – синоптики

У понеділок, 16 липня, в більшості областей України очікуються дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр. Згідно з повідомленням, суха і спекотна погода переважатиме на півдні країни. Без дощів буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях з температурою повітря +27-29 градусів.

Нічна температура повітря в середньому на більшій частині території країни становитиме +14-16 градусів, вдень +21-25.

У Києві в понеділок синоптики прогнозують подекуди дощі, грози з денною температурою повітря в межах 24-26 тепла.

«Кияни. Сьогоднішня синоптична благодать перенесеться і на завтра. +26 градусів і якщо й дощ, то локально. А ось у вівторок у столиці похолодає і пройдуть більш рішучі дощі», – написала на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

На неділю, 15 липня, Укргідрометцентр попереджав жителів східних областей про грози, а Карпат і Прикарпаття – про сильні дощі.