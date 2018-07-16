Один український військовий поранений на Донбасі 15 липня – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 15 липня отримав поранення один український військовий, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь, у тому числі один раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляють у штабі, бойовики проявляли активність вздовж усієї лінії зіткнення і вели вогонь по українських позиціях біля Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцева, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкина і Талаківки, а в районі Гнутового бойовики застосували 82-міліметровий міномет.

«Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь», – зазначається у ранковому зведенні.

Також повідомляється, що з початку доби 16 липня бойовики п’ять разів обстріляли позиції українських військових біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють, що впродовж минулої доби українські військовослужбовці двічі порушували режим тиші. Інформація від угруповання «ДНР» наразі недоступна.