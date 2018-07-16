Один український військовий поранений на Донбасі 15 липня – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 15 липня отримав поранення один український військовий, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь, у тому числі один раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомляють у штабі, бойовики проявляли активність вздовж усієї лінії зіткнення і вели вогонь по українських позиціях біля Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцева, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкина і Талаківки, а в районі Гнутового бойовики застосували 82-міліметровий міномет.
«Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь», – зазначається у ранковому зведенні.
Також повідомляється, що з початку доби 16 липня бойовики п’ять разів обстріляли позиції українських військових біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.
В угрупованні «ЛНР» повідомляють, що впродовж минулої доби українські військовослужбовці двічі порушували режим тиші. Інформація від угруповання «ДНР» наразі недоступна.
Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.
Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.
Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.
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