Франція гучно святкує перемогу у Чемпіонаті світу з футболу

У Парижі та інших містах Франції відбулися гучні святкування після того, як національна збірна вдруге здобула титул чемпіона світу з футболу.

Команда, відома як Les Bleus, перемогла збірну Хорватії з рахунком 4:2 в Москві 15 липня, поклавши край сподіванням хорватської команди на виграш свого першого в історії титулу.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав команду та написав одне слово у Twitter «MERCI» (Дякую – ред.) після матчу, коли під дощем вручали трофей чемпіонату.

Макрон спостерігав за матчем в VIP-зоні поруч з російським президентом Володимиром Путіним та президентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович.

Макрон проведе офіційний прийом команди 16 липня в Єлисейському палаці в Парижі. Також планується офіційний парад.

Відразу після перемоги десятки тисяч людей вирушили на святкування на Єлисейські поля в Парижі – туди, де днем раніше відбувся військовий парад на честь Дня взяття Бастилії, національного свята Франції, що відзначається 14 липня.

Уболівальники запалили димові шашки кольорів національного прапора – синього, білого і червоного – перед знаменитою Тріумфальною аркою Парижа.

Люди піднялися на будівлі та автобусні зупинки, розмахуючи прапорами, в небо злітали фейєрверки і лунав державний гімн «Марсельєза».

За офіційними підрахунками, кількість людей, ймовірно, дорівнювала 1998 року, коли понад мільйон людей вийшли на вулиці, вітаючи команду з першим чемпіонським титулом.

На Ейфелевій вежі спалахнули дати «1998-2018» на відзначення двох перемог Франції на Чемпіонатах світу з футболу.

Сотні озброєних поліцейських були розміщені на вулицях Парижа для спостереження за правопорядком. Reuters повідомляє, що співробітники служби безпеки в якийсь момент застосували сльозогінний газ, щоб вгамувати групу людей.

У Франції зберігається надзвичайний стан після того, як в країні сталася серія смертоносних терористичних атак. У липні 2016 року чоловік в’їхав на вантажівці у натовп, який святкував День взяття Бастілії в південному місті Ніцца, тоді загинули 86 людей.

Президент США Дональд Трамп привітав Францію зі здобуттям титулу чемпіона, зазначивши, що команда «грала у надзвичайний футбол».

Наступний Чемпіонат світу з футболу має відбутися в країні Перської затоки Катарі у 2022 році.