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16 Липень 2018, Київ 09:30
Новини | Події

На Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув – ДСНС

На Сумщині під час обробки отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака «X-32 Бекас», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, у результаті інциденту пілот загинув.

«15 липня о 20 годині 07 хвилин поблизу села Заруддя Роменського району під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака «X-32 Бекас», в результаті чого загинув пілот», – йдеться у повідомленні.

Причину падіння літака встановлюють, додають в ДСНС.

Схожа подія також сталася на Сумщині 13 липня, де під час під час оброблення кукурудзи також розбився одномісний літак, пілот загинув на місці події.

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