Ізраїль повідомив нові подробиці рейду за іранськими ядерними документами

Ізраїль розкрив нові подробиці того, як його спецслужба раніше цього року вивезла ядерні документи з Ірану, хоча цей матеріал не свідчить про те, що Іран не виконав своїх зобов’язань за ядерною угодою 2015 року зі світовими державами.

Інформація, яку опублікували видання The New York Times і Washington Post 15 липня, проливає більше світла на операцію ізраїльської спецслужби «Моссад» в січні цього року та подає кілька інших деталей, крім тих, які повідомив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу в квітні, коли оголосив результати рейду.

Видання The New York Times 15 липня повідомило, що агенти «Моссаду» мали шість годин і 29 хвилин для того, щоб проникнути в ядерний об’єкт в столиці Ірану Тегерані, перш ніж вранці прибули охоронці. За цей час вони потрапили на об’єкт, вимкнули аварійну сигналізацію та розблокували сейфи, щоб вилучити секретні документи, перш ніж зникнути, залишившись непоміченими.

Нетаньяху стверджував, що ізраїльська розвідка захопила 55 тисяч сторінок документів та 183 компакт-диски, що стосуються суперечливої ядерної програми Ірану, починаючи з 2003 року. Іран вважає, що вся колекція є шахрайською.

Після оголошення наприкінці квітня ізраїльський лідер поінформував про це президента США Дональда Трампа в Білому домі та заявив, що це ще одна причина, чому Трамп повинен відмовитися від ядерної угоди 2015 року між Іраном та провідними світовими державами

У травні американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї ядерної угоди.

Тегеран завжди стверджував, що його ядерна програма використовується лише для мирних цілей.