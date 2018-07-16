Аваков назвав принципові положення своєї стратегії деокупації Донбасу – МВС

Державний устрій, цілісність кордонів, євроатлантична інтеграція України, статус Криму та деякі інші питання не можуть бути предметом дискусії в стратегії деокупації Донбасу, наголошує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він представив так звані «червоні лінії» своєї стратегії з деокупації Донбасу «Механізм малих кроків» – принципові положення, що визначають ті інтереси України, щодо яких компроміси неприпустимі, а суперечки недоцільні.

Як повідомляє прес-служба МВС, згідно зі стратегією Арсена Авакова, не може бути предметом дискусії зміна державного устрою України, зокрема, не можна ставити питання про перехід до федеративного устрою.

«Конституція чітко визначає, що «Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною», – цитує прес-служба Основний закон

Крім того, не підлягають перегляду державні кордони України, які мають бути повністю підконтрольними Державній прикордонній службі України впродовж усієї лінії кордону, а миротворці ООН «є лише гарантією забезпечення такого контролю і спостерігачами, які моніторять відсутність провокацій з боку Російської Федерації».

Також, на переконання Авакова, не підлягає перегляду той факт, що жителі деокупованих територій Донбасу є громадянами України, які перебувають у сфері юрисдикції української юстиції та підпадають під дію законів України.

«Згідно з Конституцією України, «в Україні існує єдине громадянство». Закон «Про громадянство» визначає: «якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових стосунках з Україною він визнається лише громадянином України», – наголошує МВС.

Не можуть бути предметом дискусії стратегічне прагнення України стати членом ЄС і НАТО, а також легітимізація анексії Криму.

«Ми вам повернемо окуповані території Донбасу в обмін на легітимізацію анексії Криму» – неприйнятно! Тут не може бути жодних поступок! Нема про що розмовляти!» – наголошує міністр.

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Крім того, глава МВС додав, що амністія не може бути застосована до осіб, які вчинили тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України.

«Ті, у кого на руках кров убитих мирних жителів та українських солдатів, хто організовував захоплення влади, керував масовими вбивствами та погромами – не підлягають амністії», – наголосив Арсен Аваков.

У квітні 2018 року міністр внутрішніх справ в інтерв’ю «Українській правді» оголосив свій план повернення Донбасу як «тактику дрібних кроків».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.