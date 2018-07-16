На Закарпатті голову району взяли під варту за підозрою у вчиненні смертельного ДТП

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави голові Перечинської райдержадміністрації на Закарпатті Віктору Олефіру, якого підозрюють у вчиненні 13 липня смертельного ДТП, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомляли правоохоронці, 13 липня у Перечині чиновник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом позашляховика, вчинив ДПТ, унаслідок якого загинули дві жінки. Одна – в реанімації, інша померла через два дні від отриманих травм у лікарні.

14 липня прокурор Закарпатської області оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) голові Перечинської РДА. Того ж дня Віктор Олефір написав заяву на звільнення з посади.

На судовому засіданні підозрюваний визнав свою вину і попросив пробачення у родичів загиблих. Чиновник перебуватиме під вартою 60 діб. Адвокат Віктора Олефіра на суді клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на нічний період з можливістю внесення застави.

Мер Перечина Іван Погоріляк повідомив журналістам, що момент ДПТ зафіксовано на міських відеокамерах.

«Усі відеофайли ми віддали поліції, – каже Іван Погоріляк. – Там видно, як жінки йдуть по тротуару і як авто наїжджає на них».

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на офіційному сайті оприлюднив інформацію, в якій стверджує: незадовго до аварії, поліція затримувала голову РДА, але відпустила його, оскільки не було потерпілих.