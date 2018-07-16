Франція вирішила закрити торгове представництво в Росії

Франція вирішила закрити службу свого посольства, яка забезпечує діяльність Business France в Росії.

Як повідомляє посольство, це рішення набуває чинності з 16 липня.

«Рішення схвалили у зв’язку з повідомленням російських органів влади про те, що відтепер Business France більше не дозволяється здійснювати свою діяльність у Росії у рамках положень французького законодавства» ,– йдеться у повідомленні.

У посольстві заявляють, що в останні кілька місяців умови діяльності Business France у Росії значно погіршилися у зв’язку з «незаконними арештами, накладеними на його банківський рахунок, незважаючи на те, що він захищений Віденською Конвенцією, а також з видворенням його директора, який має дипломатичний паспорт».

Росія наразі це рішення не коментувала.

Business France є є французьким державним агентством, створеним у 2015 році. Агентство має статус державної індустрії промислового та комерційного характеру. У свої діяльності Business France, серед іншого, здійснює сприяння французькому експорту, забезпечує міжнародні стажування у французьких компаніях за кордоном.