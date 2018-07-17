США прагнуть переконати Туреччину не купувати російські ракетні системи

Держдепартамент США працює над тим, щоб переконати союзника по НАТО Туреччину придбати американські системи протиракетної оборони Raytheon Patriot, а не подібні російські ракетні системи, заявила 16 липня на авіашоу в англійському Фарнборо виконувачка обов’язків помічника держсекретаря Тіна Кайданов.

Вона зазначила, що Вашингтон «стурбований тим, що закуповуючи системи у росіян, вона (Туреччина – ред.) підтримуватиме найгіршу поведінку» Москви в Європі та інших країнах.

Туреччина двічі відкинула купівлю системи Patriot у процесі відбору, спочатку віддавши перевагу китайській системі, а згодом, у 2017 році, повернувшись до ідеї придбання російської системи С-400.

Чиновники США та НАТО неодноразово попереджали Анкару, що російська ракетна система не може бути інтегрована в систему оборонного альянсу.

Конгрес США схвалив законодавчі зміни, які передбачають блокування придбання Туреччиною винищувачів F-35, якщо Анкара придбає російські ракети.