Ціна нафти впала під час зустрічі Трампа й Путіна

Котирування нафти на світовому ринку впали 16 липня в час, коли в Гельсінкі відбувалися переговори президентів США та Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна. На рівні близько 72 доларів за барель Brent ціна залишається і зранку 17 липня.

Котирування перебувають на рівнях, зафіксованих майже три місяці тому – наприкінці квітня й на початку травня. Після того ціна зростала до понад 79 доларів за барель.

Інвестори бачать щонайменше три причини падіння ціни, хоча об’єктивні дані нині свідчать, зокрема, про падіння запасів сировини у США. Першою причиною є очікування зростання видобутку в межах Організації країн-експортерів нафти – після останнього саміту ОПЕК у Відні. Друга причина – можливість нарощування видобутку в Росії після того, як Саудівська Аравія в червні збільшила видобуток на 460 тисяч барелів на добу. Третьою причиною фахівці називають можливість використання адміністрацією Трампа стратегічних резервів нафти, щоб зупинити зростання цін на бензин перед осінніми проміжними виборами у США.

Нове падіння ціни нафти є вже другим за тиждень – 11 липня котирування обвалилися після того, як нафтовий картель відзвітував про різке зростання видобутку в Саудівській Аравії і попередив про надлишок пропозиції у 2019 році.