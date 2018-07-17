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17 Липень 2018, Київ 10:08
Новини | Події

Вибух на вулиці Чарівній: троє постраждалих, 40 евакуйованих

Наслідки вибуху в житловому будинку в Кривому Розі, 16 липня 2018 року, фото ДСНС

У Кривому Розі на восьмому поверсі будинку на вулиці Чарівній пізно ввечері 16 липня стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, у тому числі одна дитина. Про це повідомляє сайт ДСНС.

Причина вибуху наразі не встановлена, співробітники поліції ведуть слідчі дії.

Як інформують рятувальники, після вибуху вони провели евакуацію 40 людей з восьмого та дев’ятого поверхів, після перевірки стану будівлі більшість жителів повернулися до своїх помешкань.

«Повністю зруйновані дві квартири та пошкоджено п’ять квартир, міжкімнатні перегородки між квартирами на восьмому поверсі, спостерігаються тріщини по несучих конструкціях будинку, вибиті вікна у квартирах. У зв язку з руйнуванням квартир четверо людей, з них одна дитина,тимчасово відселені до територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, самотніх та непрацездатних у місті Кривий Ріг», – вказують рятувальники.

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