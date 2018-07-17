Від 4 до 8 років: бізнесмен пропонував співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів

Генеральна прокуратура України повідомляє, що спільно з НАБУ завершила розслідування у кримінальному провадженні проти одеського бізнесмена, який, за даними слідства, пропонував надати службовій особі Національного антикорупційного бюро України хабар ну розмірі 800 тисяч доларів США.

Як ідеться в поширеному 17 липня повідомленні, в листопаді 2017 року ця особа запропонувала одному з керівників структурного підрозділу НАБУ винагороду за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств на суму близько 450 мільйонів гривень.

«За результатами досудового розслідування, 12.07.2018 прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» – ред.) для розгляду по суті», – вказано в повідомленні.

У ГПУ уточнюють, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Імені бізнесмена в Генпрокуратурі не уточнили.