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17 Липень 2018, Київ 13:08
Новини | Події

Над Україною завис циклон, дощитиме – синоптики

У більшості областей України, крім південних, у найближчі кілька днів можливі дощі з грозами. Про це повідомляють українські та західні синоптики.

«Над Україною зависає циклон Халіна (на карті) і, схоже, що надовго. 18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями дощі переходитимуть у зливи, супроводжуватимуться грозами, шквалами і подекуди навіть градом. Температура повітря завтра – бальзам. Протягом дня +20 +26 градусів, на Півдні та Сході +24 +29, подекуди до +30 градусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Західні синоптичні сайти розходяться з оцінками української колеги в деталях. Приміром, сайт Норвезького метеорологічного інституту прогнозує в Києві температуру до +24 градусів 18 липня, але дощів не прогнозує. За даними норвезьких синоптиків, опади можливі впродовж наступних днів тижня, але тривалими дощі не будуть.

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