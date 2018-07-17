Денісова не чинила правопорушення під час призначення на посаду омбудсмена – суд

Печерський райсуд Києва закрив справу про адміністративне правопорушення щодо уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, йдеться в постанові суду від 2 липня, опублікованій 16 липня.

Згідно з протоколом про адміністативне порушення Денісова, будучи народним депутатом, 15 березня брала участь в обговоренні і голосуванні за свою кандидатуру на посаду омбудсмена.

«Достеменно вбачається, що ОСОБА_2 (Денісова – ред.) під час безпосередньої участі в обговоренні та надалі в голосуванні за питання… стосовно призначення її на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів», – йдеться в постанові, яка фігурує в матеріалах суду.

На думку Національної агенції з питань запобгання корупції (НАЗК), Денісова мала «приватний інтерес, пов’язаний… з кар'єрним зростанням, немайновим інтересом, зумовленим повноваженнями та особливим статусом посади», кандидаткою на яку була. НАЗК встановило, що Денісова як народний депутат 15 березня брала участь в обговоренні та в голосуванні в парламенті за порядок денний щодо призначення її на посаду омбудсмена.

Денісова і її захисник наполягали на відсутності в її діях складу адмінпорушення, оскільки на той момент нинішній омбудсмен виконувала свої обов’язки як депутат Верховної Ради, та просили провадження закрити.

Суддя закрив провадження «у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення».

25 травня 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою скасувати призначення Денісової.