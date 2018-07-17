Українські фільми вийшли в онлайн-прокат – Держкіно

Українські фільми «Будинок «Слово» й «IZI» вийшли в онлайн-прокат, повідомляє Держкіно.

За повідомленням, після світової прем’єри документального фільму режисера Тараса Томенка «Будинок «Слово» на 33-му Варшавському кінофестивалі стрічку можна переглянути на платформах ITunes, Google Play, Amazon. А українсько-італійську драматичну комедію «IZI» – на платформах Google Play, MyMovies і Chili.

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У фільмі «Будинок «Слово» йдеться про знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках у Харкові.

Драматична комедія «ІZI», перша офіційна копродукція України з Італією, розповідає про колись вправного гонщика Ісідоро, що намагається змінити своє життя на краще. За даними Держкіно, стрічка увійшла до п’ятірки фіналістів найпрестижнішої італійської кінопремії David di Donatello у номінаціях «Найкращий режисер-дебютант» і «Найкращий актор».