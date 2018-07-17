Суд у справі Януковича оголосив про перехід до дебатів сторін

Оболонський районний суд Києва оголосив про перехід до дебатів сторін у справі за звинуваченням громадянина України Віктора Януковича в державній зраді. Про це 17 липня заявив у засіданні суддя Владислав Дев’ятко, який відзначив, що ця стадія процесу розпочнеться 30 липня о 10:00.

За його словами, за понад рік слухання справи було допитано 52 свідків, 15 із яких з ініціативи сторони захисту. Також суд дослідив десятки томів доказів, переглянув десятки годин відео- і аудіодоказів, додав суддя.

Адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси громадянина Януковича, заявив, що суд не допитав усіх свідків. На його думку, таке рішення «свідчить про прагнення пришвидшити справу».

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Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).